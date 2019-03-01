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    В Курской области в лобовом столкновении «Нивы» и «ГАЗели» погиб водитель, двое ранены

    Вчера, 13:03
    В Курской области в лобовом столкновении «Нивы» и «ГАЗели» погиб водитель, двое ранены
    На выходных в Курской области произошла авария, жертвой которой стал один человек. По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в Конышёвском районе 9 марта примерно в 07.20.  На 3 км автодороги «Конышёвка-М.Петровское» лоб в лоб столкнулись автомобиль «Шевроле Нива», за рулём которой находился 38-летний водитель и встречный ГАЗ-2705, под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Нива» скончался на месте.  Его 37-летний пассажир а также  43-летний пассажир ГАЗели с ранениями различной степени тяжести доставлены в «Конышёвскую ЦРБ».

     

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