В Курской области в лобовом столкновении «Нивы» и «ГАЗели» погиб водитель, двое ранены

На выходных в Курской области произошла авария, жертвой которой стал один человек. По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в Конышёвском районе 9 марта примерно в 07.20. На 3 км автодороги «Конышёвка-М.Петровское» лоб в лоб столкнулись автомобиль «Шевроле Нива», за рулём которой находился 38-летний водитель и встречный ГАЗ-2705, под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Нива» скончался на месте. Его 37-летний пассажир а также 43-летний пассажир ГАЗели с ранениями различной степени тяжести доставлены в «Конышёвскую ЦРБ». Вчера, 13:03 К списку новостей