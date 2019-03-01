Азербайджанец, незаконно приехавший в Курск, на год отправится в колонию

В Курской области осуждён гражданин Азербайджана за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 Уголовного кодекса было возбуждено в ноябре 2018 г. по материалам Пограничного управления ФСБ России по Курской области.

Азербайджанца задержали 7 ноября прошлого года в районе хутора Кучеров Беловского района. Иностранец незаконно пересёк госграницу в обход установленных пунктов пропуска.

В феврале этого года Беловский районный суд признал азербайджанца виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.



