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    Азербайджанец, незаконно приехавший в Курск, на год отправится в колонию

    Вчера, 13:37
    Азербайджанец, незаконно приехавший в Курск, на год отправится в колонию
    В Курской области осуждён гражданин Азербайджана за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 Уголовного кодекса было возбуждено в ноябре 2018 г.  по материалам Пограничного управления ФСБ России по Курской области. 
    Азербайджанца задержали 7 ноября прошлого года в районе хутора Кучеров Беловского района. Иностранец незаконно пересёк госграницу в обход установленных пунктов пропуска.
    В феврале этого года Беловский районный суд признал азербайджанца виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.

     

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