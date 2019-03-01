Зачем молодёжная политика? Расскажет курянам Владимир Слатинов в проекте «Диалог на Равных»

В четверг, 14 марта в 12:00 в Курском государственном университете (ул. Радищева, 33, Курск) состоится очередная встреча в рамках проекта «Диалог на Равных». С активной молодёжью города пообщается директор Института экономики и управления КГУ, политолог– Владимир Слатинов.

Тема разговора: «Зачем молодёжная политика?».

Для участия необходимо подать заявку в АИС «Молодёжь России» на сайте myrosmol.ru.