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    Зачем молодёжная политика? Расскажет курянам Владимир Слатинов в проекте «Диалог на Равных»

    Вчера, 14:06
    Зачем молодёжная политика? Расскажет курянам Владимир Слатинов в проекте «Диалог на Равных»
    В четверг, 14 марта в 12:00 в Курском государственном университете (ул. Радищева, 33, Курск) состоится очередная встреча в рамках проекта «Диалог на Равных». С активной молодёжью города пообщается директор Института экономики и управления КГУ, политолог– Владимир Слатинов.
    Тема разговора: «Зачем молодёжная политика?».
    Для участия необходимо подать заявку в АИС «Молодёжь России» на сайте myrosmol.ru.

     

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