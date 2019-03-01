поиск по сайту
 

    Электробусы могут приехать в Курск уже этой весной

    Вчера, 15:12
    Электробусы могут приехать в Курск уже этой весной
    Возможно, уже этой весной мы будем ездить на новеньких электробусах. 
    Пока в наш город приехал только один автономный троллейбус. Случилось это в январе. После чего поставки прекратились – завод "Тролза" в Энгельсе, на котором курские власти заказали аж пять троллейбусов, обанкротился. Надежда Пупко – глава городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства поспешила успокоить курян – мол, приобретаем мы транспорт в лизинг, заплатили только за один электробус – (это больше 6,5 млн.), он и приехал. За остальные заплатят потом. 
    Недавно СМИ сообщили, что «Тролза» возобновила работу, новые машины уже почти собрали и, вероятно, все они прибудут в Курск этой весной.
    Электробусы планируется пустить до проспекта Дериглазова - до КПК они должны следовать по контактной сети, а дальше - ехать на аккумуляторе.  

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама