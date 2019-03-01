Электробусы могут приехать в Курск уже этой весной

Возможно, уже этой весной мы будем ездить на новеньких электробусах.

Пока в наш город приехал только один автономный троллейбус. Случилось это в январе. После чего поставки прекратились – завод "Тролза" в Энгельсе, на котором курские власти заказали аж пять троллейбусов, обанкротился. Надежда Пупко – глава городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства поспешила успокоить курян – мол, приобретаем мы транспорт в лизинг, заплатили только за один электробус – (это больше 6,5 млн.), он и приехал. За остальные заплатят потом.

Недавно СМИ сообщили, что «Тролза» возобновила работу, новые машины уже почти собрали и, вероятно, все они прибудут в Курск этой весной.

Электробусы планируется пустить до проспекта Дериглазова - до КПК они должны следовать по контактной сети, а дальше - ехать на аккумуляторе.