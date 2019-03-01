В Курске экс-пристав присвоил деньги должника

В отношении бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Льговскому району регионального УФССП возбуждено уголовное дело. Её подозревают в присвоении денежных средств, совершённом с использованием своего служебного положения и служебном подлоге.

По версии следствия, 11 апреля 2017 года в рабоче время судебный пристав-исполнитель, от гражданки, в отношении которой исполнительное производство находились у неё на исполнении, получила 30 909 рублей 94 копейки для погашения задолженности, - отмечают в СУ СК России по Курской области. Однако, в квитанцию она внесла сумму в 5000 рублей. Эти деньги пристав сдала, а разницу, которая составила более 25 тысяч рублей, забрала себе.

Делом занимается Курчатовский МСО. Следователи устанавливают все обстоятельства совершённых преступлений.