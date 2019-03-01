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    В Курске будут судть пенсионера, до смерти забившего собутыльника

    Вчера, 16:17
    В Курске будут судть пенсионера, до смерти забившего собутыльника
    В Курске перед судом предстанет пенсионер, до смерти забивший своего знакомого. 61-летнего курянина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего). 
    По версии следствия, 23 декабря 2018 года утром к обвиняемому в гости пришёл его 69-летний знакомый. Они решили выпить. Когда мужчины уже были подшофе, между ними на бытовой почве произошёл конфликт, в ходе которого хозяин дома схватил в руки деревянный брус длинной 1 метр и стал избивать своего гостя по голове, телу рукам и ногам. От тяжких телесных повреждений тот скончался на месте происшествия.
    Уголовное дело, расследованием которого занимался Сеймский МСО СУ СК России по Курской области, с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

     

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