Курский «ЮЗГУ-АТОМ» сравнял счёт в четвертьфинальной серии с «Приморочкой»

В минувшую субботу в рамках игр четвертьфинала Чемпионата России волейболистки «ЮЗГУ-АТОМ» в Курске уверенно победили «Приморочку» из Владивостока.

Первая партия проходила в равной борьбе: на уверенные и результативные атаки курянок гостьи отвечали не менее острыми контр-выпадами. В результате судьбу сета решил тай-брек, в котором успешнее оказалась «Приморочка» - 25:27. Во второй партии курянки поспешили исправить ситуацию, овладев инициативой и не отдав её до конца второго игрового отрезка – 25:16 – в пользу «ЮЗГУ-АТОМ». В третьем сете гости усилили давление на оборонительные позиции курянок, выровняв игру. Однако при равной игре в концовке партии курянки сыграли надежно и собранно, вырвав победу в принципиально важной третьей партии – 25:23 – в пользу «ЮЗГУ-АТОМа». В четвёртом игровом отрезке курянки продолжили доминировать на площадке, уверенно доведя игру до победы – 25:16. Итоговый счёт встречи - 3:1 (25:27, 25:16, 25:23, 25:16) в пользу «ЮЗГУ-АТОМа».

Напомним, четвертьфинальный этап предусматривает три игры. Для выхода в полуфинал командам-участницам необходимо одержать две победы. По итогам двух встреч четвертьфинального этапа счёт равный – уступив на выезде со счётом 3:0, в домашней игре курянки сравняли счёт в серии. Уже на этой неделе нашим девушкам предстоит отправиться во Владивосток, где 17 марта определится победитель четвертьфинальной серии. Уже сегодня курянки приступили к подготовке к решающей игре четвертьфинала Чемпионата России.