В Курской области продавали ядовитую стеклоомывающую жидкость

В одном из магазинов автомобильных запчастей в Судже Курской области прокуратура обнаружила опасную для здоровья стеклоомывающюю жидкость. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в состав жидкости для ухода за автотранспортом входит ядовитое вещество – метиловый спирт.

Прокурор предупредил индивидуального предпринимателя о недопустимости реализации такой продукции. Однако, как показала повторная проверка, продавец продолжил реализацию запрещённого товара.

В итоге комерсант стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ в связи со сбытом товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Кроме того по инициативе прокуратуры расследуется незаконное изготовление и сбыт ядовитых веществ, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 234 УК РФ.