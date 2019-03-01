В Курске стартует Открытый российский фестиваль анимационного кино «Открытая премьера»

Курская область в четвёртый раз принимает фестиваль анимационного кино «Открытая премьера». Масштабное анимационное событие, которое родилось в городе Суздаль Владимирской области, известно всем специалистам мира мультипликации и приобретает всё больше новых зрителей по всей стране.

Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке Форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Суть «Открытой Премьеры»: показ мультфильмов конкурсной программы Фестиваля широкой аудитории, их оценка профессиональным жюри и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину.

Начавшись с семи городов, «Открытая премьера» значительно «подросла», и в 2018 году прошла в более чем 300 городах и других населённых пунктах России. Число площадок превысило 400, а суммарное количество зрителей, посмотревших фильмы, достигло 125 тысяч. И каждую весну к этой акции присоединяются всё новые населённые пункты нашей большой страны.

XXIV Открытый российский фестиваль анимационного кино «Открытая премьера» в Курской области пройдёт в этом году с 13 по 16 марта. Фестивальные показы состоятся как на открытых, так и на закрытых площадках (школы, вузы, ссузы).

Открытые площадки для широкого круга зрителей:





13-16 марта, 17:00 Арт-пространство «Луна» (ул. Щепкина, 4Б, ТЦ МАНЕЖ, 3 этаж)





Две анимационные программы 6+ и две анимационные программы 12+





14 марта, 18:30 Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки (ул. Радищева, 85) – Анимационная программа с интересными художественными решениями 12+





15 марта, 17:00 Парк аттракционов «Play Ventura» (ул. К. Маркса, 6, ТРЦ Central Park, 4 этаж)





Анимационная программа 6+





16 марта, 16:00 Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49)





Сборная анимационная программа 6+ и 12+





Вход на площадки свободный.