Большинство курян считают, что дешевле платить за вывоз ТКО по факту

Большинство курян считают, что при переходе на оплату за вывоз твёрдых коммунальных отходов по факту, сумма в этой графе в квитанциях станет ниже. Опрос проводится на официальной странице областной администрации в соцсети «ВКонтакте». На прошлой неделе замгубернатора Алексей Смирнов заявил, что наш регион готов стать пилотным и внести свои инициативы по этому вопросу на федеральном уровне. Контролировать, сколько мусора вывозится по факту, планируется с помощью камера видеонаблюдения и системы ГЛОНАСС, к которой подключены все мусоровозы. Так вот подавляющее большинство из проголосовавших (более 44%) уверены, что в этом случае им придётся платить меньше. Примечательно, что на втором месте ответ «не важно, хочется, чтобы усилия сосредоточили на переработке и экологии». Похвально, что курян беспокоит состояние окружающей среды, но вспоминая, как жители нашего города осенью осаждали «Спецавтобазу по уборке Курска», возмущаясь ростом тарифов, интересно, как отреагируют наши сограждане, если по факту за вывоз мусора им придётся заплатить больше, чем сейчас (а так считают 9 с небольшим процентов курян). Платить фиксированную сумму предпочитают около 11% респондентов. Более 5,5 % считают необходимым перейти на оплату по факту, даже если это будет дороже. Не интересуются темой ТКО чуть больше 8% опрошенных. Вчера, 19:15 К списку новостей