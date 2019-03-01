В Москве открываются выставки культурного наследия Казахстана

Они пройдут в рамках развития двустороннего культурного обмена и укрепления отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, пишет «Версия».

Так, в Музее современного искусства открылась выставка «Золото Великой эпохи», на которой представлены образцы древнего и традиционного искусства от бронзового века до раннего Средневековья. Здесь можно увидеть работы кузнецов и ювелиров, а также орудия труда землепашцев и металлургов. Все экспонаты найдены казахстанскими археологами на территории Берельских курганов (Берельская долина царей) – известнейшего археологического памятника I тыс. до н.э. Он прославился тем, что именно там впервые обнаружили технологию захоронения с созданием эффекта вечной мерзлоты. Поэтому артефакты, найденные в курганах, до сих пор находятся в прекрасном состоянии.

Наиболее значимая находка из долины – это Берельский курган 11. В нем был захоронен знатный человек. Вместе с ним в кургане захоронены лошади и удивительные произведения искусства в скифо-сибирском стиле. Курган нашли известные археологи Казахстана Зейнолла Самашев и Абдеш Толеубаев. Эти достижения современной архео­логии уже зафиксированы в учебном курсе в МГУ.

Одним из значимых элементов выставки стала реконструированная экспозиция «Золотого человека» VII–VIII веков до н.э. Ее в 2003 году обнаружил археолог Абдешем Толеубаевым. Образ кочевника первоклассно воссоздал известный мастер Крым Алтынбеков.

Помимо этого в Музее современного искусства выставлены находки, сделанные в 2016 году. В них хорошо представлена шиликтинская цивилизация, которую считают колыбелью раннесакской культуры всего евразийского пространства.

В Музейно-выставочном комплексе «Галерея искусств Зураба Церетели» открылась выставка «Шестидесятники. Тюркский романтизм». В нее вошли экспонаты Государственного музея искусств им. А. Кастеева (г. Алма-Аты).

Пресс-секретарь музея Клара Исабаева отмечает, что «шестидесятниками» условно называют творческую группу молодых художников, работавших в конце 60-х г. прошлого века. Их также нарекли «детьми оттепели», поскольку все они были против академических канонов и пытались создать собственный стиль.

К «шестидесятникам» относятся художники Салихитдин Айтбаев, Макум Кисамединов, Шаймардан Сариев, Токболат Тогусбаев, Бахтияр Табиев, Абдрашит Сыдыханов, Еркин Мергенов и др. Лидером группы является художник Салихитдин Айтбаев. Он известен по своим работам «Счастье», «Молодые казахи», «Гость приехал». Картина «Молодые казахи» представлена на выставке в Галерее Церетели.

Отметим, что экспозиция в Галерее Церетели состоит из более чем 50 произведений живописи, графики и скульптуры.

Фото: Кирилл Журавок