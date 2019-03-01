Более 88 миллионов направят в ФСС на страхование курян от несчастных случаев на производстве

В 2019 году больше 88 миллионов рублей направят Фонду социального страхования на финансирование предупредительных мер по охране труда. Об этом шла речь на заседании комиссии по охране труда, которое провела председатель комитета по труду и занятости Елена Кулагина.

В основном средства идут на страхование курян от несчастных случаев на производстве, лечение, поддержку и реабилитацию работников, а также пострадавших на производстве. В прошлом году эта цифра составила 58,8 млн рублей. Как отметили на совещании, значительное увеличение по сравнению с предыдущим годом связано с изменением законодательства и введением ещё одного финансируемого мероприятия - санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. В случае выбора этого мероприятия, предприятия могут получить до 10% дополнительного финансирования на указанные цели, т.е. объём финансирования составит 30%.

Стоит отметить, что количество страхователей, использующих средства социального страхования, из года в год увеличивается: так, в 2019 году по сравнению с 2005 годом их число выросло почти в четыре раза.