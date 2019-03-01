Сбербанк представляет «Потребительский кредит под поручительство»

Сбербанк запустил продукт «Потребительский кредит под поручительство» на привлекательных условиях для клиентов:





- в возрасте от 18 до 20 лет (включительно) на момент подачи заявки (клиенты в возрасте от 18 лет, получающие зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, также могут подать заявку на потребительский кредит без обеспечения);





- в возрасте от 60 до 80 лет на момент окончания кредита (максимальная граница возраста по потребительскому кредиту без обеспечения составляет 70 лет).





Продукт выведен на рынок с 11 марта и сразу стал участвовать в акции, запущенной 1 марта по продукту «Потребительский кредит без обеспечения», которая продлится до 29 апреля. Подать заявку на «Потребительский кредит под поручительство» можно в отделении Сбербанка.

После окончания акции прием заявок в рамках нового продукта будет продолжен.





Условия акции по продукту «Потребительский кредит под поручительство»: при сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн руб. ставки составляют от 11,9% до 16,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, для остальных заемщиков — от 12,9% до 16,9%, по кредитам свыше 1 млн руб. — 11,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, для остальных заемщиков —12,9%. Ставки на кредиты до 300 тыс. руб. составляют от 12,9% до 19,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, для остальных заемщиков — от 13,9% до 19,9%.





- Мы всегда стремимся максимально удовлетворять потребности наших клиентов, поэтому разработали новый потребительский кредит для заемщиков в возрасте от 18 до 20 и от 60 до 80 лет, - рассказал управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков. - Также в рамках нового продукта мы снизили минимальную ставку для самого популярного среди данных сегментов диапазона суммы кредита — до 300 тыс. рублей. С новым продуктом от Сбербанка клиенты получили дополнительную возможность по осуществлению своих планов на привлекательных условиях.





Напомним, что за минувший год в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было выдано 457,6 тысяч потребительских кредитов на 82,1 млрд рублей. Это на 55% больше, чем за предыдущий год. За 2 месяца 2019 года жителям региона уже выдано более 70 тыс. потребительских кредитов на сумму 13,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 24,5 %.



