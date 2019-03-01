В курской области осудили подростка, обокравшего дом соседки

В Конышёвском районе Курской области осудили 15-летнего подростка, который обокрал дом односельчанки. Суд признал юного жителя одного из сёл Конышёвского района виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище).

Как рассказали в прокуратуре, 14 ноября прошлого года около полуночи подросток проник в дом своей соседки, зная, что её нет. Малолетний вор позарился на мобильный телефон и деньги - 2000 рублей.

За совершённое преступление суд назначил курянину 80 часов обязательных работ.