В Курской области появился «Событийный календарь Соловьиного края России – 2019»

В Курской области создали «Событийный календарь Соловьиного края России – 2019». Ежегодно к нам приезжает большое количество российских и зарубежных туристов, которые посещают различные фестивали, музыкальные мероприятия, спортивные состязания и конкурсы.

Для удобства гостей и курян создан «Событийный календарь Соловьиного края России», в котором опубликованы наиболее яркие и массовые мероприятия.