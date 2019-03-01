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    В Курской области появился «Событийный календарь Соловьиного края России – 2019»

    Сегодня, 10:29
    В Курской области появился «Событийный календарь Соловьиного края России – 2019»
    В Курской области создали «Событийный календарь Соловьиного края России – 2019». Ежегодно к нам приезжает большое количество российских и зарубежных туристов, которые посещают различные фестивали, музыкальные мероприятия, спортивные состязания и конкурсы.
    Для удобства гостей и курян создан «Событийный календарь Соловьиного края России», в котором опубликованы наиболее яркие и массовые мероприятия.
    Самые посещаемые и популярные события региона: Курская Коренская ярмарка, Среднерусский экономический форум, музыкальный фестиваль «Джазовая провинция» и фестиваль авторской песни «Соловьиная трель». Календарь доступен по ссылке http://www.gokursk.ru/guide/types-tourism/event-tourism.

     

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