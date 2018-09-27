В Курской области квартиру ребёнку-инвалиду отремонтировали после вмешательства прокуратуры

В Суджанском районе Курской области прокурор добился проведения ремонта в квартире ребёнка-инвалида.

На основании решения суда администрация Суджи по договору социального найма предоставила жильё ребёнку-инвалиду, оставшемуся без попечения родителей. Впоследствии квартиру приватизировал опекун в интересах девочки.

Как показала проверка, на момент предоставления квартира не отвечала требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. В ней не было электричества, водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции.

В соответствии с действующими правовыми нормами за бывшим наймодателем сохраняются обязанности проведения капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами содержания, - отметили в областной прокуратуре.

В связи с этим прокурор Суджанского района направил в суд административное исковое заявление, в котором потребовал незамедлительно устранить нарушения и привести жилое помещение в порядок.

Требования прокурора удовлетворены. Администрация города приступила к выполнению ремонтных работ.