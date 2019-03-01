В Курской области мошенники обманули сотрудников ломбардов на 120 тысяч

В Железногорске Курской области столкнулись с очередным видом мошенничества.

На этот раз злоумышленник по телефону представился главным начальником ломбардов и потребовал у «подчинённых» деньги.

Введённые в заблуждение сотрудники нескольких филиалов ломбардов перевели на счёт лже-руководителя 120 тысяч рублей. Звонил он из Самарской области.

Как отмечают правоохранители, такие попытки хищения денег рассчитаны чаще всего на небольшие организации или на неопытных сотрудников. Аферист действует по следующей схеме: начинает разговор уверенным голосом, представляется директором, и не оставляя собеседнику времени на раздумье, спрашивает сколько денег в кассе и просит перевести определённую сумму через банкомат на абонентский номер или банковский счёт для определённых нужд.

Сотрудники полиции рекомендуют руководителям подобных организаций провести инструктажи: запретить сотрудникам перечислять денежные средства, по просьбе незнакомцев, позвонивших по телефону. Перепроверять полученную информацию.