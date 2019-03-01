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    Курянин несколько дней держал в заточении связанную подругу

    Сегодня, 13:54
    Курянин несколько дней держал в заточении связанную подругу
    В отношении 40-летнего жителя Курского района Курской области возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершённое с применением насилия опасного для жизни и здоровья).
    По версии следствия, утром 6 января этого года к мужчине домой в деревню Якунино Курского района приехала его 26-летняя знакомая. Парочка выпивала. Дальше всё по стандартному сценарию. В ходе распития спиртных напитков между подозреваемым и его знакомой произошёл словестный конфликт, в ходе которого девушка решила уйти домой, - рассказывают в СУ СК России по Курской области.
    Хозяин, не желая отпускать гостью домой, решил связать ей руки и ноги верёвкой, однако девушка активно сопротивлялась. Тогда мужчина, ударил её кулаком по голове, а затем связал верёвкой ей руки и ноги, лишив, таким образом, возможности передвижения. 
    В таком состоянии курянин удерживал подругу в своём доме до 10 января, когда, примерно в 11 вечера  ей удалось убежать.
    Расследование уголовного дела продолжается.

     

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