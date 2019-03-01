Специалисты Курскэнерго познакомили старшеклассников с правилами электробезопасности

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведет активную работу по профилактике электротравматизма среди детей и подростков. Одной из важных составляющих этой работы являются уроки электробезопасности, которые специалисты филиала проводят в образовательных учреждениях Курска и Курской области.

Очередное тематическое занятие прошло в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №46» Курска, в нем приняли участие более 100 учеников старших классов.

Энергетики рассказали детям, как правильно обращаться с электроприборами, насколько важно обращать внимание на предупреждающие и запрещающие знаки, установленные на электрооборудовании, почему нельзя приближаться к оборванным проводам и трансформаторным подстанциям. Помимо этого, специалисты филиала познакомили школьников с профессией энергетика, показали защитные средства, которые применяют в ежедневной работе электромонтеры.

Важной частью урока стала демонстрация навыков оказания доврачебной помощи пострадавшему от действий электрического тока. На тренажере-манекене «Гоша» специалисты Курскэнерго показали школьникам порядок выполнения реанимационных мероприятий. Для наглядности урок сопровождался тематическими видеороликами. В конце занятия старшеклассникам и учителям энергетики вручили красочные памятки с правилами электробезопасности.

«Курскэнерго уделяет большое внимание предупреждению случаев травматизма, особенно среди детей и подростков. Наша задача – повысить качество знаний в этой сфере, привить школьникам культуру безопасного обращения с электричеством, - отметил заместитель главного инженера – начальник управления производственной безопасности и производственного контроля филиала Дмитрий Горбачев.