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    В Курской области продавец одежды и Ростова обокрал арендодателя

    Сегодня, 14:32
    В Курской области продавец одежды и Ростова обокрал арендодателя
    В Курчатове Курской области полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи денежных средств из кабинета организации. 
    В полицию обратилась вахтёр организации. Женщина пояснила, что днём из кабинета украли 4500 рублей, принадлежащие сотруднице.
    Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Ростовской области, работник вещевой выставки, которая в это время проходила в помещении организации. Стражи порядка выяснили, что подозреваемый в последний день выставки решил воспользоваться этой ситуацией и в отсутствии в помещении работников, зашёл в кабинет и нашёл в ящике стола кошелёк, похитив из него деньги. 
    Украденные купюры изъяли. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

     

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