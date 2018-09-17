В Курской области продавец одежды и Ростова обокрал арендодателя

В Курчатове Курской области полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи денежных средств из кабинета организации.

В полицию обратилась вахтёр организации. Женщина пояснила, что днём из кабинета украли 4500 рублей, принадлежащие сотруднице.

Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Ростовской области, работник вещевой выставки, которая в это время проходила в помещении организации. Стражи порядка выяснили, что подозреваемый в последний день выставки решил воспользоваться этой ситуацией и в отсутствии в помещении работников, зашёл в кабинет и нашёл в ящике стола кошелёк, похитив из него деньги.

Украденные купюры изъяли. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».