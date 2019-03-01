Половодье в Курской области будет проходить постепенно

Подъём уровня воды в курский реках за прошедшие сутки составил от 3 до 20 сантиметров. Такие данные содержатся в гидрологическом бюллетене, который начал распространять курский гидрометцентр.

Выход воды на пойму не наблюдается. По оценке специалистов, благодаря минусовым температурам в ночные часы и положительным в дневные, развитие половодья в регионе будет проходить постепенно, а уровни подъёма паводковых вод ожидаются в пределах среднемноголетних значений.

При неблагоприятном развитии прогноза в зону подтопления могут попасть низменные участки в Кореневском, Курчатовском, Солнцевском, Суджанском районах, а также в Курске и Железногорске. Возможно нарушение условий жизнедеятельности в населённом пункте Износково Рыльского района и подтопление приусадебных участков жилых домов, в которых проживает более 3 тысяч жителей Курска. В зоне подтопления так же могут оказаться 4 низководных автомобильных моста в Глушковском районе у села Званое и у села Карыж, во Льговском районе у села Малые угоны и в Солнцевском районе у деревни Шумаково.

Социально-значимые, потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения в зону возможного затопления не попадают.

Мониторингом паводковой обстановки занимаются сейчас 12 стационарных гидропостов Росгидромета. Также в случае необходимости будет использован временный водомерный пост, создаваемый на базе Центр ГИМС в Курске. Проведение воздушной разведки зон возможного затопления планируется с использование двух беспилотных летательных аппаратов от ЦУКС Главного управления и одного летательного аппарата от управления ГОЧС Курска, - отметили в региональном МЧС.