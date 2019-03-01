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    В «Квадре» рассказали, что сделать, чтобы не платить за отопление улицы

    Сегодня, 15:07
    В «Квадре» рассказали, что сделать, чтобы не платить за отопление улицы
    В Курске с приходом весны установилась тёплая погода. Куряне стали жаловаться на жару в квартирах. В «Квадре» рассказали, что сделать, чтобы не платить за отопление улицы. Расход тепла внутри дома потребители могут снизить самостоятельно. Для этого, нужно всего лишь обратиться в управляющую компанию, сотрудники которой изменят режим работы внутридомовой системы отопления. Теплоэнергетики заявили, что график работы ТЭЦ и котельных утверждала мэрия. Температура теплоносителя в сети напрямую зависит от температуры наружного воздуха. Ночью столбики термометра не поднимаются выше 0 градусов, поэтому вода в трубы подаётся с температурой 76 градусов.

     

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