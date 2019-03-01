В Курске под суд идёт лже-юрист, за вознаграждение обещавшая прекратить уголовные дела

Курянку будут судить за мошенничество в особо крупном размере.

44-летняя жительница Курского района Курской области предложила своей знакомой оказать юридическую помощь по уголовному делу в отношении её сына. Парня обвиняли в сбыте крупной партии наркотиков. Курянка убедила мать арестованного, что является сотрудником правоохранительных органов и гарантирует освобождение молодого человека из-под ареста. За "помощь" она потребовала крупные суммы. За полугода потерпевшая передала мошеннице почти пять миллионов рублей. Когда же суд вынес обвинительный приговор сыну курянки, злоумышленница перестала выходить на связь. Тогда потерпевшая и обратилась в полицию.

Но это не единственный случай "работы" лже-юриста. В дальнейшем выяснилось, что обвиняемая обещала оказать юридическую помощь по доказыванию невиновности сына в совершённом преступлении ещё одной жительницы Курска. За эти действия злоумышленница получила почти полтора миллиона рублей.

Сейчас мошенница находится под домашним арестом. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.