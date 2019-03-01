поиск по сайту
 

    В Курске под суд идёт лже-юрист, за вознаграждение обещавшая прекратить уголовные дела

    Сегодня, 15:20
    В Курске под суд идёт лже-юрист, за вознаграждение обещавшая прекратить уголовные дела
    Курянку будут судить за мошенничество в особо крупном размере.
     44-летняя жительница Курского района Курской области предложила своей знакомой оказать юридическую помощь по уголовному делу в отношении её сына. Парня обвиняли в сбыте крупной партии наркотиков. Курянка убедила мать арестованного, что является сотрудником правоохранительных органов и гарантирует освобождение молодого человека из-под ареста. За "помощь" она потребовала крупные суммы. За полугода потерпевшая передала мошеннице почти пять миллионов рублей. Когда же суд вынес обвинительный приговор сыну курянки, злоумышленница перестала выходить на связь. Тогда потерпевшая и обратилась в полицию.  
    Но это не единственный случай "работы" лже-юриста. В дальнейшем выяснилось, что обвиняемая обещала оказать юридическую помощь по доказыванию невиновности сына в совершённом преступлении ещё одной жительницы Курска. За эти действия злоумышленница получила почти полтора миллиона рублей. 
    Сейчас мошенница находится под домашним арестом. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама