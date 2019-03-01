Курянин, предложивший взятку инспектору ГИБДД, предстанет перед судом

Во Льговском районе Курской области перед судом предстанет мужчина, пытавшийся дать взятку сотруднику дорожно-патрульной службы.

По версии следствия, ночью автомобиль под управлением 34-летнего мужчины остановили сотрудники ДПС на 7 км автодороги «Льгов-Суджа». В ходе беседы инспектор почувствовал от водителя запах алкоголя. Тот понимая, что в отношении него, управлявшего в состоянии алкогольного опьянения автомобилем, составят административный материал, решил договориться с гаишником. Уже в салоне служебного автомобиля ДПС автомобилист передал начальнику отдела ГИБДД «Льговский» в качестве взятки 2 500 рублей за не привлечение его к административной ответственности. Деньги он положил в карман передней двери служебного автомобиля, - рассказали в СУ СК России по Курской области.

Однако инспектор от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отдела полиции.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.