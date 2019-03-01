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    В Курской области установлены сроки навигации

    Вчера, 16:35
    В Курской области установлены сроки навигации
    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт подписал постановление о сроках навигации для плавания на маломерных судах на водных объектах региона в 2019 году.
    Данный нормативно-правовой акт устанавливает следующие сроки навигации: 
    для безмоторных маломерных судов - с 1 апреля 2019 года до 1 декабря 2019 года; 
    для моторных маломерных судов - с 10 июня 2019 года до 1 декабря 2019 года.
    Установленные сроки навигации не распространяются на спасательные суда, суда органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность за безопасностью жизни людей на водных объектах, охраны окружающей среды и правопорядка на водных объектах области. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора, председателя комитета региональной безопасности Курской области Михаила Горбунова.

     

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