В Курской области установлены сроки навигации

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт подписал постановление о сроках навигации для плавания на маломерных судах на водных объектах региона в 2019 году.

Данный нормативно-правовой акт устанавливает следующие сроки навигации:

для безмоторных маломерных судов - с 1 апреля 2019 года до 1 декабря 2019 года;

для моторных маломерных судов - с 10 июня 2019 года до 1 декабря 2019 года.

Установленные сроки навигации не распространяются на спасательные суда, суда органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность за безопасностью жизни людей на водных объектах, охраны окружающей среды и правопорядка на водных объектах области. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора, председателя комитета региональной безопасности Курской области Михаила Горбунова.