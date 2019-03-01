В Курске сотрудникам банкротящихся организаций выплатили пособий на 6 миллионов рублей

После того, как в Курской области заработал пилотный проект «Прямые выплаты», существенно улучшилось положение сотрудников предприятий, находящихся на различных стадиях банкротства. Если раньше добиваться выплат приходилось через суд, то теперь эти люди получают пособия без задержек и в полном объёме напрямую от Фонда социального страхования. С 1 июля 2018 года, когда проект начал работу, и по 31 января этого года региональное отделение Фонда назначило и выплатило различные пособия 332 сотрудникам 17 организаций, находящихся в стадии банкротства. Общая сумма выплат составила 6 миллионов рублей. В частности, пособие по временной нетрудоспособности составило 2,8 миллиона рублей, пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, ставшим на учёт в медучреждениях на ранних сроках беременности - более 570 тысяч рублей; единовременное пособие при рождении ребёнка – более 217,5 тысяч рублей; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком – почти 2,2 миллиона рублей. Кроме того, выплачены пособия сотрудникам в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, оплачены дополнительные отпуска сотрудников на время лечения и проезд к месту лечения и обратно. Вчера, 16:56 К списку новостей