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    Курская область наторговала с Германией более чем на 62 миллиона долларов

    Вчера, 18:36
    Курская область наторговала с Германией более чем на 62 миллиона долларов
    Внешнеторговый оборот Курской области с Германией в 2018 году составил более 62 млн. долларов. О развитии внешнеэкономических связей с ФРГ шла речь на встрече и.о. врио губернатора Курской области Станислава Набоко и бургомистра города Майнингена Фабиана Гисдера. 
    Станислав Набоко отметил, что в различных сферах успешно развиваются дружественные отношения между администрацией Курской области и районом Шпрее-Нейсе федеральной земли Бранденбург (ФРГ). Ещё одним направлением сотрудничества с Германией является межвузовское взаимодействие. 
    Немецкая делегация посетит курские вузы, учебно-методический центр областного комитета по культуре, Курский политехнический колледж. Гости встретятся со студентами, – отметила врио председателя комитета администрации Курской области по развитию внешних связей Светлана Дорош. 
    Помимо этого, в регионе активно ведётся развитие двусторонних отношений между Курском, Курчатовом и Железногорском, с одной стороны, и немецкими городами Виттеном, Шпайером, Хойерсвердой и Шпрембергом, с другой.

     

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