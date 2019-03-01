Здание курской мэрии скоро украсят новые часы

Скоро на здании курской мэрии появятся новые электронные часы. Предыдущие, долгие годы информировавшие горожан о времени, дате и температуре воздуха, приказали долго жить. Установленные в 2007 году часы в последние месяцы требовали постоянного пристального внимания технических специалистов.

Уличные электронные часы на фасаде мэрии стали своего рода визитной карточкой города. Новые часы будут отображать те же параметры, что и предыдущие – время, дату и температуру воздуха. Но, в отличие от прежних они будут крупногабаритными: ширина табло – более двух метров, высота – около метра. Они защищены от коррозии, попадания пыли и влаги внутрь корпуса и могут эксплуатироваться в любых погодных условиях. Часы уже заказанли в московском научно-производственном объединении.

Установка новых уличных часов на здании горадминистрации – инициатива депутата Курского городского Собрания Артёма Выскребенцева.



