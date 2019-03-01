Бродячих собак в Курске станет меньше

11 марта в связи с решением ФАС, принятым после обращения одного из участников торгов по определению организации, осуществляющей отлов бродячих животных в Курске, поданные на электронный аукцион заявки пересмотрели. Победителем аукциона признан ИП Папуашвили Д. Ю.

Как сообщил председатель комитета ЖКХ Курска Сергей Цуканов, в соответствии с требованиями законодательства, ориентировочная дата заключения муниципального контракта по результатам аукциона – 25 марта 2019 года. Стоимость работ по контракту – 1 627 435 руб., источник финансирования – субвенция областного бюджета. Срок действия контракта - до 25 декабря 2019 года.

Отлов безнадзорных животных будет проводиться на основании письменных обращений граждан и организаций. При заявлении об агрессии безнадзорного животного заявка должна быть выполнена в течение суток. Кроме того, один раз в месяц будет осуществляться плановый отлов животных. Информация о проведении отлова будет размещаться на официальном сайте городской Администрации не позднее, чем за два дня до начала проведения соответствующих мероприятий. Собак будут стерилизовать и по окончании срока передержки отпускать на волю.

Заявки можно направлять в адрес комитета жилищно-коммунального хозяйства Курска по электронной почте jkhkursk@yandex.ru или по телефону 52-15-88.