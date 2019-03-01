Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу

12 марта 2019 года, г. Воронеж. Сбербанк полностью завершил расчеты по договорам участия в долевом строительстве первого в РФ многоквартирного дома, построенного по новой схеме привлечения средств дольщиков с использованием счетов эскроу.





Это произошло в Воронеже, где Домостроительный комбинат (ДСК) завершил строительство объекта и выполнил обязательства, предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ. После сдачи застройщиком дома в эксплуатацию Сбербанк перечислил ему средства со счетов эскроу, открытых для расчетов в отношении данного объекта долевого строительства.





- Сбербанк подтвердил на практике готовность обеспечивать полный цикл открытия и сопровождения счетов эскроу, - прокомментировал событие заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - Клиентам-застройщикам также предоставляется удобный сервис в «Сбербанк Бизнес Онлайн». С помощью этого сервиса застройщики могут в любое время получать информацию о счетах эскроу, открытых в их пользу, а также отслеживать пополнение счетов дольщиками.





- У нас все готово для работы в новых условиях, продиктованных вступлением в силу Федерального закона №214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Мы оказываем действенную поддержку участникам строительного рынка. Наша цель – обеспечить бесшовный переход в новую реальность. Самый важный показатель, который мы будем рады увидеть, – это количество рассматриваемых проектов, чтобы обеспечить бесперебойную работу отрасли после 1 июля 2019 года.





Напомним, что в 2018 году Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк было профинансировано возведение почти 200 000 кв. метров жилья. Сейчас его кредитный портфель в целом по направлению «Финансирование недвижимости» составляет около 43 млрд рублей.





С помощью Центрально-Черноземного банка в 2018 году более 41 тысячи семей отпраздновали новоселье, что почти в 1,4 раза больше показателей 2017 года. Сейчас более 40% жилищных кредитов оформляется по заявкам, полученным через сервис «ДомКлик», который Сбербанк начал развивать в 2017 году. Благодаря электронному документообороту удалось значительно повысить скорость выдачи кредитов. Еще один рекорд Центрально-Черноземного банка – 20 часов между получением заявки и перечислением кредита в оплату за покупаемую квартиру.