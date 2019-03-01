В Курской области паллиативную помощь получают 109 детей

На развитие паллиативной помощи в 2019 году в Курской области направят порядка 53 млн. рублей. Об этом сообщила заместитель губернатора Ирина Хмелевская на встрече с курскими журналистами в областной детской больнице.

– Паллиативная помощь - одно из важнейших направлений развития здравоохранения, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. В Курской области проживает 1740 больных, которым необходима такая помощь. В этом году из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделено 53 млн рублей. Люди должны лечиться в хороших условиях, получая всё необходимое. Очень важно, что у нас есть специалисты, которые этим занимаются профессионально, – подчеркнула Ирина Хмелевская.

По словам главного врача областной детской больницы Игоря Зори, паллиативная помощь – это одна из сложнейших отраслей медицины, которая кардинально отличается от всех других видов помощи, потому что не направлена на выздоровление. Основная цель – улучшение качества жизни неизлечимо больного пациента и его семьи. Сегодня в Курской области паллиативная помощь оказывается 109 детям.

– Такая помощь нужна не только онкобольным. Есть пациенты с диагнозами сахарный диабет, различными неврологическими заболеваниями, которым необходим особый уход. Все виды оказания этой медицинской помощи требуют лицензии, а чтобы её получить, надо соблюсти ряд требований: начиная от подготовки медицинских кадров и заканчивая специализированным оборудованием, – сказал он.

В прошлом году 40 врачей и 40 медицинских сестёр прошли обучение на базе КГМУ. Для детской областной больницы закупили четыре автомобиля, которые применяются для оказания выездной помощи тяжелобольным. Есть аппараты искусственной вентиляции лёгких, откашливатели, глюкометры и другое необходимое оборудование.

Вся паллиативная помощь оказывается бесплатно. Помимо областной детской больницы, её можно получить в Октябрьской ЦРБ, на базе первой и второй курских больниц. Налажено сотрудничество и с федеральными медицинскими центрами, где курские дети проходят лечение. В прошлом году его получили 872 ребёнка.

Например, Екатерине Поповой выездная патронажная бригада передала и научила пользоваться медицинским оборудованием для искусственной вентиляции лёгких. По словам отца девушки, медработники семью не оставляют, всячески поддерживают, назначают лечение.

Отделение паллиативной помощи на базе Курской клинической психиатрической больницы, рассчитанно на 70 коек. Оно открылось ещё в 1993 году и находится в отдельном здании на территории больницы. Сейчас здесь находятся 64 неизлечимо больных. Как рассказал заведующий отделением Руслан Аллилуев, все пациенты обеспечены обезболивающими препаратами. По показаниям организуются консультации узких специалистов непосредственно в палатах, проводятся дополнительные лабораторные обследования. У больных неонкологического профиля в лечебных целях используются физиопроцедуры, лечебная гимнастика и массаж.