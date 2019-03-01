В Курской области наградили лучших учителей и воспитателей

В Железногорске Курской области наградили лучших учителей и воспитателей. В городе горняков состоялась церемония награждения победителей городских педагогических конкурсов. Творческие состязания железногорских педагогов прошли при поддержке компании «Металлоинвест».

В течение месяца учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования проводили открытые классные часы, занятия, мастер-классы. Жюри оценивало портфолио и методические наработки 38 педагогов.

В итоге лучшими в своих номинациях признаны: «Воспитатель года» – Любовь Боброва, музыкальный руководитель МДОУ №8; «Самый классный классный» – Светлана Савочкина, педагог средней школы №13; «За нравственный подвиг учителя» – Ольга Мельцева, методист Центра детского творчества.

– Вы занимаетесь очень нужным для общества делом – воспитываете детей. И делаете это профессионально, творчески, с индивидуальным подходом, – поблагодарил участников конкурсных испытаний руководитель внешних социальных программ Михайловского ГОКа Владимир Стефанович. – Сегодня, в условиях быстро меняющихся процессов и информации в образовании, технологиях, политике так важно сохранять для ребёнка такой авторитет учителя и человека, какой являете вы.