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    В Курской области наградили лучших учителей и воспитателей

    Сегодня, 11:27
    В Курской области наградили лучших учителей и воспитателей
    В Железногорске Курской области наградили лучших учителей и воспитателей. В городе горняков состоялась церемония награждения победителей городских педагогических конкурсов. Творческие состязания железногорских педагогов прошли при поддержке компании «Металлоинвест».
    В течение месяца учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования проводили открытые классные часы, занятия, мастер-классы. Жюри оценивало портфолио и методические наработки 38 педагогов.
    В итоге лучшими в своих номинациях признаны: «Воспитатель года» – Любовь Боброва, музыкальный руководитель МДОУ №8; «Самый классный классный» – Светлана Савочкина, педагог средней школы №13; «За нравственный подвиг учителя» – Ольга Мельцева, методист Центра детского творчества.
    – Вы занимаетесь очень нужным для общества делом – воспитываете детей. И делаете это профессионально, творчески, с индивидуальным подходом, – поблагодарил участников конкурсных испытаний руководитель внешних социальных программ Михайловского ГОКа Владимир Стефанович. – Сегодня, в условиях быстро меняющихся процессов и информации в образовании, технологиях, политике так важно сохранять для ребёнка такой авторитет учителя и человека, какой являете вы.

     

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