Под Курском локомотивная бригада предотвратила столкновение с застрявшим на путях грузовиком

В Курской области локомотивная бригада предотвратила столкновение с застрявшим на путях грузовиком. ЧП случилось во вторник, 12 марта. В 15:50 на однопутном участке Льгов-1 – Блохино локомотивная бригада грузового поезда заметила застрявший на путях грузовой автомобиль ГАЗ-66. Машина находилась вне железнодорожного переезда – водитель, грубо нарушив правила дорожного движения, решил пересечь пути в неположенном месте.

Машинист поезда применил экстренное торможение, что позволило избежать столкновения.

На место отправилась аварийно-восстановительная техника Орловско-Курского региона МЖД. В 16:43 грузовой автомобиль убрали с пути. Ситуация не повлияла на график движения пассажирских поездов.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

С начала 2019 года по вине автомобилистов в Курской области произошло уже 3 столкновения машин с поездами.