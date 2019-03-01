поиск по сайту
 

    Под Курском локомотивная бригада предотвратила столкновение с застрявшим на путях грузовиком

    Сегодня, 11:41
    Под Курском локомотивная бригада предотвратила столкновение с застрявшим на путях грузовиком
    В Курской области локомотивная бригада предотвратила столкновение с застрявшим на путях грузовиком. ЧП случилось во вторник, 12 марта. В 15:50 на однопутном участке Льгов-1 – Блохино локомотивная бригада грузового поезда заметила застрявший на путях грузовой автомобиль ГАЗ-66. Машина находилась вне железнодорожного переезда – водитель, грубо нарушив правила дорожного движения, решил пересечь пути в неположенном месте.
    Машинист поезда применил экстренное торможение, что позволило избежать столкновения.
    На место отправилась аварийно-восстановительная техника Орловско-Курского региона МЖД. В 16:43 грузовой автомобиль убрали с пути. Ситуация не повлияла на график движения пассажирских поездов.
    Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.
    С начала 2019 года по вине автомобилистов в Курской области произошло уже 3 столкновения машин с поездами.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама