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    В Курске на маршрут вышел первый электробус

    Сегодня, 11:59
    В Курске на маршрут вышел первый электробус
    Сегодня в Курске появился новый троллейбусный маршрут №11 «Знаменский собор — посёлок Северный». На маршрут вышел первый электробус - модифицированный троллейбус с динамической подзарядкой. Это позволяет ему преодолевать до 20 километров пути без подключения к контактной сети. 
    Салон вмещает до 85 человек, 29 мест предусмотрено для сидения. Есть откидной трап и место, оборудованное для инвалидов-колясочников.
    Курян приглашают на «тест-драйв». «Электробус – транспорт будущего» — гласит надпись на троллейбусе, по которой можно вычислить в потоке автотранспорта новый борт. 
    Напомним, первый электробус прибыл в Курск 26 января. Муниципальный контракт на приобретение по лизингу (с выплатой стоимости в течение трёх лет) пяти низкопольных троллейбусов с автономным ходом заключён с заводом «Тролза» в Энгельсе. Такое решение продиктовано необходимостью улучшения транспортного обслуживания микрорайона Северный, население которого продолжает расти, а также для поддержки МУП «Курскэлектротранс» и обновления парка троллейбусов. По расчётам специалистов, такой вариант, по сравнению со строительством тяговой подстанции и троллейбусной линии до микрорайона Северный, позволит сэкономить порядка 90 млн. руб. Кроме того, с учётом дефицита бюджетных средств схема приобретения в лизинг снижает ежегодную нагрузку на городской бюджет, - отмечают в мэрии.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

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