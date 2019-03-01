В Курске на маршрут вышел первый электробус

Сегодня в Курске появился новый троллейбусный маршрут №11 «Знаменский собор — посёлок Северный». На маршрут вышел первый электробус - модифицированный троллейбус с динамической подзарядкой. Это позволяет ему преодолевать до 20 километров пути без подключения к контактной сети.

Салон вмещает до 85 человек, 29 мест предусмотрено для сидения. Есть откидной трап и место, оборудованное для инвалидов-колясочников.

Курян приглашают на «тест-драйв». «Электробус – транспорт будущего» — гласит надпись на троллейбусе, по которой можно вычислить в потоке автотранспорта новый борт.

Напомним, первый электробус прибыл в Курск 26 января. Муниципальный контракт на приобретение по лизингу (с выплатой стоимости в течение трёх лет) пяти низкопольных троллейбусов с автономным ходом заключён с заводом «Тролза» в Энгельсе. Такое решение продиктовано необходимостью улучшения транспортного обслуживания микрорайона Северный, население которого продолжает расти, а также для поддержки МУП «Курскэлектротранс» и обновления парка троллейбусов. По расчётам специалистов, такой вариант, по сравнению со строительством тяговой подстанции и троллейбусной линии до микрорайона Северный, позволит сэкономить порядка 90 млн. руб. Кроме того, с учётом дефицита бюджетных средств схема приобретения в лизинг снижает ежегодную нагрузку на городской бюджет, - отмечают в мэрии.