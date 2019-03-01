Росгвардейцы задержали курянина, находившегося в федеральном розыске

В зале предоставления государственных услуг центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курской области сотрудники ведомства задержали курянина, который находился в федеральном розыске за уголовные преступления.

Житель Льгова Курской области обратился с заявлением в электронной форме на получение удостоверения частного охранника. В ходе проверки документов на предмет наличия у заявителя судимости либо административных правонарушений сотрудники Росгвардии установили, что в отношении него возбуждено уголовное дело и он находится в федеральном розыске.

В день получения удостоверения частного охранника гражданина задержали сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и передали полиции для дальнейшего разбирательства.