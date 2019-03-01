поиск по сайту
 

    Курскэнерго выполняет план по расчистке просек ЛЭП

    Сегодня, 12:47
    Курскэнерго выполняет план по расчистке просек ЛЭП
    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведется планомерная работа по расчистке воздушных трасс линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой растительности. В настоящее время расчищено более 96 га просек на линях 0,4-110 кВ. Основной объем работ выполнен в Большесолдатском, Глушковском, Дмитриевском и Касторенском районах Курской области.

    До конца 2019 года сотрудники «Курскэнерго» расчистят от кустарниковой и древесной поросли более 786 га просек в охранных зонах 510 воздушных линий электропередачи. На эти цели запланировано 17,4 млн рублей.

    Реализация мероприятий по расчистке просек ВЛ существенно уменьшает риск отключений по причине падения деревьев и веток на линии электропередачи, тем самым позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама