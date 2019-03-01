Курскэнерго выполняет план по расчистке просек ЛЭП

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведется планомерная работа по расчистке воздушных трасс линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой растительности. В настоящее время расчищено более 96 га просек на линях 0,4-110 кВ. Основной объем работ выполнен в Большесолдатском, Глушковском, Дмитриевском и Касторенском районах Курской области.





До конца 2019 года сотрудники «Курскэнерго» расчистят от кустарниковой и древесной поросли более 786 га просек в охранных зонах 510 воздушных линий электропередачи. На эти цели запланировано 17,4 млн рублей.





Реализация мероприятий по расчистке просек ВЛ существенно уменьшает риск отключений по причине падения деревьев и веток на линии электропередачи, тем самым позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителей.