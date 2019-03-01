Курская полиция разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении

Полиция разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении. Оно было совершено в Туле ещё 5 августа 2017 г.

Неизвестный в ходе драки нанёс потерпевшему телесные повреждения, от которых тот скончался. В ходе предварительного следствия составлен фоторобот подозреваемого.

Молодому человеку 24-25 лет, рост около 175 см, с круглым лицом, европейского типа, атлетического телосложения, волосы светлые, коротко стриженные, глаза светлые.

Подозреваемый может проживать в Курской области.

Все, кто обладает информацией о личности молодого человека и его возможном место нахождении, могут конфиденциально сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102 или в любой отдел полиции.