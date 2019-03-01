Курянка воровала золотые украшения у детей

Промышленный районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней женщины, которая признана виновной в совершении грабежа и краж у детей.

Как установлено в суде, курянка, встречая на улицах города девочек, которые возвращались из школы, предлагала поправить им шапки, либо отвлекала их посторонними разговорами. В это время воровка снимала с потерпевших золотые серьги. Помимо этого, в раздевалке детского сада, куда она приводила своего сына, женщина похищала у воспитанников золотые цепочки с крестиками и серьги.

Всё это она сдавала в ломбард, а деньги тратила на продукты питания.

Суд назначил ей наказание в виде 1 год 6 мес. исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.