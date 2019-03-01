У курянина угнали и сожгли автомобиль

В Золотухинском районе Курской области полицейские выясняют обстоятельства угона и поджога автомобиля. К правоохранителям обратился 36-летний курянин, у которого пропа микроавтобус. Позже авто обнаружили сгоревшим возле соседнего села.

Сотрудники полиции установили, что к похищению может быть причастна компания, которая в ночь совершения преступления устроила застолье. Когда алкоголь закончился, молодые люди решили отправиться за дополнительной порцией. Для этого они вскрыли автомобиль знакомого. По дороге они не справились с управлением и опрокинулись в кювет. Самостоятельно вызволить автобус не смогли, и чтобы скрыть следы преступления, подожгли его, облив хранившимся в салоне горючим.

Злоумышленников задержали в течение суток. Они уже признались в содеянном. Сейчас устанавливается сумма ущерба, проводятся необходимые экспертизы, после чего решится вопрос о возбуждении двух уголовных дел по факту угона и по факту умышленного повреждения имущества.