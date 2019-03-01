Депутат Госдумы Сергей Иванов раскритиковал работу Курской областной Думы

Депутат Госдумы Сергей Иванов, прежде возглавлявший региональное отделение ЛДПР, раскритиковал работу Курской областной Думы. Разнос политик устроил на очередном заседании нижней палаты парламента.

Сергей Иванов недоумевает, для чего нужна такая огромная сумма цитата: «в бедной и скромной Курской области».

- Эти средства пойдут на поддержку избирателей, - говорит Иванов, пообщавшись с коллегами из областной Думы по видеосвязи, - В каком это Федеральном законе предусмотрено средства из избирательного фонда отправлять на поддержку избирателей? Я не очень понял, это у нас так услуги нотариуса в Курской области подорожали, что нужно 90 миллионов потрать на заверение подписей? Или это главы и депутаты местного самоуправления уже продают свои подписи, что на это надо тратить такие большие деньги? В Курской области 947 тысяч избирателей. На прошлые выборы пришло всего 60 тысяч. Если 90 миллионов рублей разделить на 500 рублей и оформить эти 500 рублей, как участие в агитационной компании – мы получим ровно 180 тысяч голосов, что вполне достаточно для 50%. И вот, пожалуйста, вы – губернатор.

Ещё из заявлений Иванова – долг Курской области равен региональному бюджету. Коллегу поправил другой депутат Госдумы – курянин Виктор Карамышев: «На самом деле, долг равен 9 миллиардам, а доходы бюджета по состоянию на начало года – чуть больше 55 миллиардов. Наш регион – один из самых незакредитованных в стране. Конечно, проблем в области хватает. Есть, над чем работать. Но всё-таки за свои слова, особенно, сказанные с высокой трибуны, надо отвечать», - сказал Карамышев.

Аналитики предполагают, что выступление Сергея Иванова может свидетельствовать о его намерении побороться за пост губернатора Курской области. В самой партии эти слухи не подтверждают, но и не опровергают.