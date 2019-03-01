Депутат Госдумы Сергей Иванов раскритиковал работу Курской областной Думы

Сергей Иванов недоумевает, для чего нужна такая огромная сумма цитата: «в бедной и скромной Курской области».
- Эти средства пойдут на поддержку избирателей, - говорит Иванов, пообщавшись с коллегами из областной Думы по видеосвязи, - В каком это Федеральном законе предусмотрено средства из избирательного фонда отправлять на поддержку избирателей? Я не очень понял, это у нас так услуги нотариуса в Курской области подорожали, что нужно 90 миллионов потрать на заверение подписей? Или это главы и депутаты местного самоуправления уже продают свои подписи, что на это надо тратить такие большие деньги? В Курской области 947 тысяч избирателей. На прошлые выборы пришло всего 60 тысяч. Если 90 миллионов рублей разделить на 500 рублей и оформить эти 500 рублей, как участие в агитационной компании – мы получим ровно 180 тысяч голосов, что вполне достаточно для 50%. И вот, пожалуйста, вы – губернатор.
Ещё из заявлений Иванова – долг Курской области равен региональному бюджету. Коллегу поправил другой депутат Госдумы – курянин Виктор Карамышев: «На самом деле, долг равен 9 миллиардам, а доходы бюджета по состоянию на начало года – чуть больше 55 миллиардов. Наш регион – один из самых незакредитованных в стране. Конечно, проблем в области хватает. Есть, над чем работать. Но всё-таки за свои слова, особенно, сказанные с высокой трибуны, надо отвечать», - сказал Карамышев.
Аналитики предполагают, что выступление Сергея Иванова может свидетельствовать о его намерении побороться за пост губернатора Курской области. В самой партии эти слухи не подтверждают, но и не опровергают.