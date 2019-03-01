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    В Курской области прогнозируют 13° мороза, туман и гололёд

    Сегодня, 15:32
    В Курской области прогнозируют 13° мороза, туман и гололёд
    По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие сутки в Курской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти ночью 2-7, днём 4-9 м/с. Температура: - по области ночью 3-8°, в низких местах до 13° мороза, днём 1-6°тепла.
    Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.
    От поездок в тумане спасатели и вовсе советуют воздержаться . Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

     

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