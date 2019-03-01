Курский пенсионер из ревности застреливший односельчанина, идёт под суд

В Беловском районе Курской области перед судом предстанет 63-летний местный житель, обвиняемый в убийстве пенсионера и незаконном хранении взрывчатых веществ.

По данным следствия осенью 2017 года между курянином и его 66-летним односельчанином из-за личной неприязни и чувства ревности к общей знакомой местной жительнице произошёл конфликт. Пожилой ревнивец решил убить пенсионера.

Обвиняемый знал, что по утрам его оппонент приходит на луг пасти животных. 12 сентября 2018 года с охотничьим ружьём 16 калибра мужчина пришёл к песчаному карьеру, расположенному рядом с деревней Гирьи, чтобы осуществить задуманное. Убийца спрятался в зарослях кустарника.

Спустя примерно час увидел свою жертву - тот ехал на велосипеде. Прицелился и выстрелил, но промахнулся. Потом выстрелил ещё раз. Пуля угодила в цель, пенсионер упал на землю и скончался на месте.

Кроме того, обвиняемый незаконно хранил у себя дома взрывчатые вещества, которые у него обнаружили и изъяли в ходе обыска на следующий день.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.