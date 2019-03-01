поиск по сайту
 

    Курский пенсионер из ревности застреливший односельчанина, идёт под суд

    Сегодня, 15:41
    Курский пенсионер из ревности застреливший односельчанина, идёт под суд
    В Беловском районе Курской области перед судом предстанет 63-летний местный житель, обвиняемый в убийстве пенсионера и незаконном хранении взрывчатых веществ.
    По данным следствия осенью 2017 года между курянином и его 66-летним односельчанином из-за личной неприязни и чувства ревности к общей знакомой местной жительнице произошёл конфликт. Пожилой ревнивец решил убить пенсионера. 
    Обвиняемый знал, что по утрам его оппонент приходит на луг пасти животных. 12 сентября 2018 года  с охотничьим ружьём 16 калибра мужчина пришёл к песчаному карьеру, расположенному рядом с деревней Гирьи, чтобы осуществить задуманное. Убийца спрятался в зарослях кустарника. 
    Спустя примерно час увидел свою жертву - тот ехал на велосипеде. Прицелился и выстрелил, но промахнулся. Потом выстрелил ещё раз. Пуля угодила в цель, пенсионер упал на землю и скончался на месте.
    Кроме того, обвиняемый незаконно хранил у себя дома взрывчатые вещества, которые у него обнаружили и изъяли в ходе обыска на следующий день. 
    Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама