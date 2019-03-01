Курский «Эскулап» задолжал работникам полмиллиона рублей

Прокуратура ЦАО Курска выявила на одном из курских предприятий скрытую задолженность по заработной плате.

ООО «Эскулап», занимающееся производством одноразовых шприцев, задолжало 27 работникам за декабрь 2018 года более 500 тыс. руб.

Прокурор внёс директору предприятия представление, в котором потребовал устранить нарушения и наказать виновных.

Требования прокурора удовлетворены. Задолженность по заработной плате погашена в полном объёме, - отметили в надзорном ведомстве.

В отношении «Эскулапа» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Курской области.

Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.