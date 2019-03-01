Курский участковый, не желая возбуждать дело, сам стал фигурантом уголовного дела

В Большесолдатском райотне Курской области участковый стал фигурантом уголовного дела за подлог.

В полицию обратилась селянка, у которой украли икону, которая в её семье считалась семейной реликвией. Проверить информацию поручили участковому уполномоченному. Не желая выполнять свои обязанности, участковый приобщил к материалу заявление потерпевшей и протокол осмотра места происшествия, которые свидетельствовали о том, что икона якобы обнаружена в доме заявительницы. На основании этих сведений он отказал в возбуждении уголовного дела.

После изучения материала в прокуратуре выяснилось, что фактически проверка заявления не проводилась, похищенную икону не нашли. В связи с этим незаконное постановление отменили. Дело возбудили, и нашли как вора так и икону.

А вот участь участкового теперь не завидна - он сам стал фигурантом уголовного дела. Стража порядка обвиняют сразу по двум статьям - по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Большесолдатского района Курской области.