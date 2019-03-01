поиск по сайту
 

    Двое тридцатилетних курян ограбили подростка

    Сегодня, 17:18
    Двое тридцатилетних курян ограбили подростка
    Двух 33 и 36-летних жителей Курска обвиняют в грабеже, то есть открытом хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.
    По версии следствия, примерно в половину девятого вечера 1 октября прошлого года мужчины встретили около магазина «Магнит», расположенного на улице Мыльникова 14-летнего незнакомого подростка. Решив поживиться тем, что было у ребёнка в карманах, грабители применили в отношении мальчика насилие, не опасное для жизни и здоровья, отобрали у него мобильный телефон и другое имущество на общую сумму 4902 рублей 70 копеек, - рассказывают в СУ СК России по Курской области. 
    Теперь злые дяди ответят за свои грязные делишки перед судом.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама