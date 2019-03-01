Двое тридцатилетних курян ограбили подростка

Двух 33 и 36-летних жителей Курска обвиняют в грабеже, то есть открытом хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.

По версии следствия, примерно в половину девятого вечера 1 октября прошлого года мужчины встретили около магазина «Магнит», расположенного на улице Мыльникова 14-летнего незнакомого подростка. Решив поживиться тем, что было у ребёнка в карманах, грабители применили в отношении мальчика насилие, не опасное для жизни и здоровья, отобрали у него мобильный телефон и другое имущество на общую сумму 4902 рублей 70 копеек, - рассказывают в СУ СК России по Курской области.

Теперь злые дяди ответят за свои грязные делишки перед судом.



