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    Курянин до смерти забил предполагаемого вора

    Сегодня, 17:28
    Курянин до смерти забил предполагаемого вора
    В Курске перед судом предстанет 34-летний мужчина, обвиняемый в убийстве местного жителя.
    По версии следствия, 7 октября прошлого года около полуночи нетрезвый курянин находился около дома №60 на проспекте В. Клыкова. Вдруг он не досчитался денег, мобильного телефона и гарнитуры. В это время по тротуару шёл незнакомый ему мужчина. Пьяный курянин решил, что прохожий его и обокрал, разозлился, догнал его и стал избивать руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове.
    Избиение пресекли прибывшие сотрудники полиции, которые его задержали и оказали помощь потерпевшему. Однако в результате полученных увечий 33-летний потерпевший скончался в больнице.
    Следствием собрана достаточная доказательственная база. 
    Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

     

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