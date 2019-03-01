Курянин до смерти забил предполагаемого вора

В Курске перед судом предстанет 34-летний мужчина, обвиняемый в убийстве местного жителя.

По версии следствия, 7 октября прошлого года около полуночи нетрезвый курянин находился около дома №60 на проспекте В. Клыкова. Вдруг он не досчитался денег, мобильного телефона и гарнитуры. В это время по тротуару шёл незнакомый ему мужчина. Пьяный курянин решил, что прохожий его и обокрал, разозлился, догнал его и стал избивать руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове.

Избиение пресекли прибывшие сотрудники полиции, которые его задержали и оказали помощь потерпевшему. Однако в результате полученных увечий 33-летний потерпевший скончался в больнице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.