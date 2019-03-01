Курянка завоевала бронзу Кубка России по фехтованию на колясках

Мастер спорта международного класса по фехтованию на колясках Анна Гладилина завоевала бронзу Кубка России.

В соревнованиях в Уфе участвовали около 100 спортсменов из девяти регионов страны. Поединки выдались тяжёлыми. Основными соперниками стали спортсменки из Новосибирска и Башкортостана.

Анна успешно проявила себя в боях на шпагах и заняла 3-е место.

Сейчас курянка готовится к чемпионату России, который состоится в Москве.