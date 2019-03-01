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    Курянка завоевала бронзу Кубка России по фехтованию на колясках

    Вчера, 18:23
    Курянка завоевала бронзу Кубка России по фехтованию на колясках
    Мастер спорта международного класса по фехтованию на колясках Анна Гладилина завоевала бронзу Кубка России. 
    В соревнованиях в Уфе участвовали около 100 спортсменов из девяти регионов страны. Поединки выдались тяжёлыми. Основными соперниками стали спортсменки из Новосибирска и Башкортостана. 
    Анна успешно проявила себя в боях на шпагах и заняла 3-е место. 
    Сейчас курянка готовится к чемпионату России, который состоится в Москве.

     

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