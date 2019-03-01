Курская область победила в номинации «Яркий дебют» на международной туристической выставке MITT. В работе 26-й международной туристической выставки приняли участие более 1800 компаний из 100 стран мира. Курская область участвовала в выставке впервые.

Экспозиция региона представлена стендом «Соловьиный край России». Для всех желающих проводят презентацию гастрономической карты Соловьиного края, областного событийного календаря на 2019 год, экскурсионных программ по Курску и Курской области и мастер-класс по изготовлению и росписи кожлянской игрушки.

– Во время работы стенда состоялось много деловых встреч и переговоров с партнёрами из туристско-информационных центров регионов, а также туроператорами по приёму групп в Соловьином крае, – отметил руководитель областного Центра туризма Максим Криволапов.



