поиск по сайту
 

    Курская область победила в номинации «Яркий дебют» на международной туристической выставке

    Вчера, 18:45
    Курская область победила в номинации «Яркий дебют» на международной туристической выставке
    Курская область победила в номинации «Яркий дебют» на международной туристической выставке MITT. В работе 26-й международной туристической выставки приняли участие более 1800 компаний из 100 стран мира. Курская область участвовала в выставке впервые. 
    Экспозиция региона представлена стендом «Соловьиный край России». Для всех желающих проводят презентацию гастрономической карты Соловьиного края, областного событийного календаря на 2019 год, экскурсионных программ по Курску и Курской области и мастер-класс по изготовлению и росписи кожлянской игрушки.
    – Во время работы стенда состоялось много деловых встреч и переговоров с партнёрами из туристско-информационных центров регионов, а также туроператорами по приёму групп в Соловьином крае, – отметил руководитель областного Центра туризма Максим Криволапов.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама