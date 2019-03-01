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    Курянам на заметку. Санаторно-курортное лечение предпенсионеров может финансироваться за счёт ФСС

    Сегодня, 09:11
    Курянам на заметку. Санаторно-курортное лечение предпенсионеров может финансироваться за счёт ФСС
    Санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста может финансироваться за счёт страховых взносов. Приказ Минтруда России от 3 декабря 2018 года №768н расширяет перечень предупредительных мер, финансируемых за счёт сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
    Так, по новым правилам теперь за счёт страховых взносов могут финансироваться расходы работодателя на санаторно-курортное лечение работников, которым осталось проработать до пенсии пять и менее лет.
    Причём, если работодатель направляет дополнительные средства на санаторно-курортное лечение этой категории работников, максимальный объём финансового обеспечения для такого работодателя может быть увеличен до 30 % суммы страховых взносов, начисленной за предыдущий календарный год. В общем случае максимальный объём финансирования составляет 20% этой суммы.
    Помимо этого, с 10 до 25 млн. рублей увеличена сумма начисленных за предшествующий год страховых взносов страхователей, по которым решение о финансовом обеспечении предупредительных мер принимается территориальным органом по согласованию с Фондом социального страхования России.

     

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