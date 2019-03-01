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    В этом году в Курске отремонтируют 32 улицы

    Сегодня, 09:24
    В этом году в Курске отремонтируют 32 улицы
    И.о. врио губернатора Курской области Станислав Набоко провёл совещание, на котором обсуждались вопросы взаимодействия при проведении ремонтных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
    В мероприятии приняли участие начальник дорожного управления Курской области Валентин Иванов, начальник управления ГИБДД Алексей Баланин, врио начальника главного управления МЧС Сергей Шаров, мэр Курска Николай Овчаров, а также представители ряда организаций. 
    Этот год ознаменован началом реализации национального проекта «Безопасные, качественные автомобильные дороги». Безусловно, масштабные дорожные работы скажутся на функционировании городских служб. В связи с этим Станислав Набоко особо подчеркнул важность взаимодействия различных ведомств при проведении ремонта. 
    Речь идёт не только об обновлении дорожного полотна, но и о сопутствующем благоустройстве прилегающих территорий и зданий. При этом необходимо учитывать возможность для проезда автомобилей спецслужб. Чтобы не было заторов на дорогах,  большую часть работ планируют выполнять ночью, в сезон школьных каникул и отпусков. 
    В этом году в Курске отремонтируют 32 улицы. Начальник дорожного управления Курской области Валентин Иванов проинформировал о планировании предстоящей деятельности. Календарные графики работ будут согласованы с сетевыми организациями: синхронно будет идти ремонт сетей, прокладка резервных коммуникаций. 
    Транспортный поток в городе значительно уменьшается с 1 июня по 25 августа. Именно в этот период намечено проведение наибольшего объёма дорожных работ. Все этапы деятельности подрядных организаций будут строго контролироваться.

     

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